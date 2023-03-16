مصرع سيدة على يد زوجها لخلافات أسرية بالغربية.. والتحريات: مهتز نفسيا

لقت ربة منزل، مقيمة بقرية كفر المنشي، التابعة لمركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، مصرعها خنقاً على يد زوجها، إثر نشوب مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات أسرية، وتم التحفظ على الجثة داخل مشرحة مستشفى المنشاوي، وحُرر محضر بالواقعة.

شبهة جنائية

وكانت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة طنطا، تلقت إخطاراً، من مفتش الصحة، يفيد بوفاة ربة منزل، بقرية كفر المنشي، وعند توقيع الكشف الطبي عليها، تبين وجود شبهة جنائية، وأن الوفاة ليست طبيعية.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، مصرع ربة منزل، مقيمة بقرية كفر المنشي، بدائرة مركز طنطا، شنقاً علي يد زوجها، نتيجة مشادة كلامية، بسبب خلافات زوجية بينهما.

ندب الطب الشرعي

وكشفت التحريات أن الزوج المتهم بقتل زوجته مهتز نفسيا ويعاني من اضطرابات نفسية، وتم اقتياده إلى ديوان مركز شرطة طنطا، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وقررت ندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة، وقررت التصريح بدفن الجثة، وتسليم الجثمان إلى ذويها، بعد انتهاء الطب الشرعي.

العقوبة المتوقعة

وأوضح المحامي والخبير القانوني محمد طارق العريان، أن عقوبة القتل العمد هي الإعدام شنقاً في حالة الإصرار والترصد، أما في حال أن المتهم مريض عقلس، أو غير متزن نفسياً، فإنّ المُشرّع يجعل المرجع في تحديد العقوبة هو تقرير الصحة النفسية بعد إخضاع المتهم أو إيداعه بإحدى المصحات النفسية لفترة من الزمن.