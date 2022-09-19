مهتز نفسيا يرشق قطارا بالطوب في البدرشين.. وإصابة 4 ركاب

أصيب 4 ركاب داخل قطار متجه من أسيوط الى القاهرة بمنطقة البدرشين بالجيزة، بسبب إلقاء أحد الأشخاص الطوب على الركاب.

تم القبض على مرتكب الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مهتز نفسيا يصيب 4 أشخاص داخل أحد القطارات بالبدرشين

البداية عندما ورد بلاغ إلى رجال الشرطة في البدرشين، يفيد بإلقاء أحد الأشخاص بعض الحجارة على قطار متجه من أسيوط إلى القاهرة، حال سيره من محطة بين قريتي، «أبو رجوان» و«مزغونة» دائرة المركز وأصيب 4 ركاب.

ضبط مرتكب الواقعة

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أم المصريين، وتم ضبط مرتكب الواقعة، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر وبحوزته جوال بداخله كمية من الأحجار وفوارغ بعض المشروبات الغازية وتبين أنه مهتز نفسيًا.

سؤال شاهد العيان

وبسؤال شاهد الواقعة «ر.ر.م» 34 عامل مزلقان نزلة الشوبك، ومقيم دائرة مركز شرطة العياط أيد ما جاء بالفحص.

يذكر أن الحادث لم يؤثر على حركة سير القطارات، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.