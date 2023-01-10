مختل عقليا يقتل شقيقه ويصيب والدته في القليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقناطر الخيرية في محافظة القليوبية، بالتحفظ علي مريض نفسي مختل عقليًا لاتهامه بقتل شقيقه والشروع في قتل والدتهما وطفلين صغار أصيبا بإصابات خفيفة.

نقل المصابين لمستشفى قليوب

وجرى عرض المتهم على الجهات المعنية، لبيان سلامة قواه العقلية والاستعلام عن حالة الأم والطفلين المصابين، بعد نقلهم لمستشفى قليوب التخصصي.

وصرحت جهات التحقيق بدفن جثة ضحية الحادث وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تفاصيل جريمة مريض نفسي بالقناطر الخيرية

وأقدم مختل عقليًا على طعن عددًا من افراد اسرته مستخدما سلاح أبيض «سكين»، إثر إصابته بنوبة هياج والتلفظ بكلمات غير مفهومة، والهذيا،ن حيث قتل شقيقه وأصاب أمه الممرضة وطفلين صغيرين.

وتلقى مدير أمن القليوبية اللواء نبيل سليم إخطارًا من مركز القناطر الخيرية، بوجود جثه و3 مصابين منهم سيدة ممرضة والدة المتهم وطفلين.

وانتقل المقدم محمد رفعت ابو سريع رئيس مباحث مركز القناطر تبين ان المتوفي يدعى علي جمال 22 سنه تم قتله على يد شقيقه بسلاح أبيض.

وأوضح أحمد داود المحامي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الواقعة تتمثل في جريمتي القتل والشروع في القتل ويعاقب عليها القانون بالسجن المشدد وتصل العقوبة للاعدام في حالة سبق الاصرار والترصد، وفي حالة المتهم في الواقعة المشار إليها يحسم عقوبة المتهم فيها تقرير لجنة الطب النفسي والذي ستقرر المحكمة التي ستنظر القضية عرضه عليها وفي حالة ثبوت المرض النفسي سيحصل علي حكم مخفف وسيقضي العقوبة في سجن الأمراض العقلية.