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كشف ملابسات واقعة مقتل صاحب شركة وضبط مرتكب الواقعة بالغربية.. مهتز نفسيا

كتب:

محمد بركات
12:21 ص | الإثنين 05 سبتمبر 2022
مديرية أمن الغربية

مديرية أمن الغربية

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات تعدي أحد الأشخاص على آخر بسلاح أبيض سكين داخل إحدى الشركات، ووفاته، بنطاق مديرية أمن الغربية، وفقا لما تبلغ لمركز شرطة كفر الزيات.

وبالانتقال والفحص، تبين قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز)، بالدلوف إلى الشركة المشار إليها، والتعدى على (مدير الشركة) بسلاح أبيض «سكين»، فأحدث إصابته بجرح طعنب، ما تسبب فى وفاته، تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة، وتبين أنه «مهتز نفسيا».

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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