البابا تواضروس عن القمص بيشوي كامل: كان وديعا وسيرته عطرة

تحدث البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن القمص بيشوي كامل، قائلا إنه رحل منذ أكثر من 44 عاما، لكن لازالت سيرته العطرة تترد في تاريخ الكنيسة، إذ كان إنسانا وديعا.

البابا تواضروس: محبة الله للإنسان ثابتة

وأضاف البابا تواضروس، خلال عظته على هامش افتتاح نهضة القمص بيشوي كامل بكنيسة مارجرجس سبورتنج في الإسكندرية، أن محبة الله هي محبة دائمه لا تختفي في الزحام، مؤكداً أن محبة الله للإنسان ثابتة لا تتغير بظروف الإنسان حتي لو الإنسان ابتعد فترة فتكون محبه الله بلا حدود محبه تجعل الإنسان في سلام.

البابا: محبة القمص بيشوي لله كانت ثابتة

وأوضح أن القمص بيشوي كامل كان ثابتا في محبة الله، مستكملا: «كل من لا يحب لا يعرف الله، والمحبة ليس بالكلام المحبة حياة وفعل»، وتابع: «لا تنتظر أن أحد يحبك ولكن دائما اقفذ نحو الناس بالحب».

واختتم أن الصورة الثانية للمحبة هي صفه الرعاية وهي الصفة التي تخص الكنيسة، حيث أن الرعاية لها صور وابعاد كثيرة في حياتنا مثل رعاية الشريك الزوج او الزوجه ورعاية الأب والأم ورعاية الأبناء، مؤكداً أن المحبة لاتسقط ابدا «فاذا اقمت بيتك خدمتك تعاملاتك علي المحبه لا تسقط أبدا».