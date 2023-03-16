البابا تواضروس يفتتح أول نهضة للقمص بيشوي كامل بالإسكندرية

افتتح البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أول نهضة روحية لعيد القمص بيشوي كامل، مساء اليوم الخميس، والتي تحتضنها كنيسة الشهيد مارجرجس بمنطقة سبورتنج شرق الإسكندرية، والتي بدأها بزيارة المزار الخاص بالقمص بيشوي كامل والذي يحوي جسده وعددا من الصور التاريخية للأنبا بيشوي مؤسس كنيسته في سبورتنج في الإسكندرية.

حدث تاريخي في الإسكندرية

وقال القمص إبرام إميل، وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس، إن اليوم حدث تاريخي حيث يفتتح البابا تواضروس الثاني، اول نهضة لأبونا بيشوي كامل، بعد الاعتراف بقدسيته، بالإضافة إلى أن زيارة البطريرك هو حدث تاريخي يوثق في تاريخ الكنيسة.

الوكيل البطريركي: القمص بيشوي كامل صاحب رؤية

واضاف الوكيل البطريركي، أن القمص بيشوي كامل كان صاحب رؤية مستقبلية حيث كانت الإسكندرية بها عدد قليل من الكنائس، وكانت بصيرته تنظر إلى المستقبل وعلم أن الإسكندرية تحتاج إلى زيادة عدد الكنائس وبنى 4 كنائس في محيط مارجرجس سبورتنج، بالإضافة إلى واحدة في اقصى الشرق هي كنيسة القديسين في منطقة ميامي، وواحدة في أقصى الغرب كنيسة الأنبا بيشوي في منطقة اللبان.

من هو القمص بيشوي كامل؟

جدير بالذكر أن القمص بيشوي كامل يعد منارة للكهنوت بالإسكندرية بل ولكل كهنة جيله، حيث أسس 7 كنائس بالإسكندرية وهي كنيسة مار جرجس سبورتنج وكنيسة الانبا تكلا بالإبراهيمية وكنيسة مار جرجس بالحضرة وكنيسة الملاك ميخائيل بمصطفي كامل وكنيسة مارمرقس والبابا بطرس خاتم الشهداء بسيدي بشر وكنيسة الأنبا أنطونيوس بحي اللبان وكنيسة العذراء بكليوباترا، كما اعترفت به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مؤخرا كأحد قديسي الكنيسة على مر عصورها.