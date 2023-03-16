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انطلاق الحلقة الـ25 من برنامج «كابيتانو مصر».. بث مباشر

كتب:

محمد أسامة رمضان
10:03 م | الخميس 16 مارس 2023
كابيتانو مصر

كابيتانو مصر

بدأ عرض الحلقة الـ25 من برنامج «كابيتانو مصر»، منذ قليل، على قناة «ON»، والمخصص لاكتشاف المواهب الشابة في كرة القدم، وأطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر 

وأطلقت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية، واستغلال المواهب المهمشة في كل أرجاء الجمهورية، وأطلقت على البرنامج اسم «كابيتانو مصر».

النهوض بالكرة المصرية

ويستهدف برنامج اكتشاف المواهب، التواجد في كل محافظات مصر لاكتشاف أبرز المواهب في كرة القدم، والمساهمة في النهوض بالكرة المصرية، وزيادة عدد المحترفين المصريين في الخارج.

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بقلم محمد أسامة رمضان