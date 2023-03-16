فريق «أبو جريشة» يواجه «حمادة إمام» على لقب «كابيتانو مصر»

تشهد حلقة اليوم الخميس، من برنامج «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب في كرة القدم، والذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، مباراة تحديد صاحب لقب البطولة.

وتجمع هذه المباراة فريق «علي أبو جريشة» بقيادة الكابتن محمد اليماني، وفريق «حمادة إمام» بقيادة الكابتن طارق السيد، بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل.

وبدأ عرض الحلقة الـ25 من برنامج «كابيتانو مصر»، منذ قليل، على قناة «ON»، والمخصص لاكتشاف المواهب الشابة في كرة القدم.

أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر

وأطلقت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية، واستغلال المواهب المهمشة في كل أرجاء الجمهورية، وأطلقت على البرنامج اسم «كابيتانو مصر».

النهوض بالكرة المصرية

ويستهدف برنامج اكتشاف المواهب، التواجد في كل محافظات مصر لاكتشاف أبرز المواهب في كرة القدم، والمساهمة في النهوض بالكرة المصرية، وزيادة عدد المحترفين المصريين في الخارج.