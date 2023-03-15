«كابيتانو مصر»: لا يوجد أكاديميات أو كشافون أو وكلاء لاعبين تابعون للبرنامج

نشرت الصفحة الرسمية لمسابقة «كابيتانو مصر» على «فيس بوك»، تنويها وتحذيرا مهما لكل المصريين.

المسابقة معنية باكتشاف المواهب الكروية

وكتبت المسابقة عبر حسابها: «يؤكد برنامج كابيتانو مصر لاكتشاف المواهب الكروية أنه لا يوجد أي أكاديميات أو مدارس أو كشافين أو وكلاء لاعبين تابعين للبرنامج من قريب أو بعيد».

وأضافت: «كابيتانو مصر برنامج تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالاشتراك مع وزارة الشباب والرياضة لاكتشاف المواهب الكروية في كل محافظات مصر ومجانا وبدون مقابل، ونحذر كل من يستخدم الاسم أو اللوجو أو يربط اسمه بالبرنامج لاستغلال المواهب وتضليل أولياء الأمور لاستخدام أبنائهم في الاشتراك بأي أكاديميات أو مدارس كروية تحت اسم كابيتانو مصر».

وأوضحت: «نشدد على أن البرنامج لا يهدف للربح وإنما اكتشاف المواهب عن طريق خبراء من وزارة الشباب والرياضة فقط لتقديمهم للمجتمع وعن طريق اختبارات يجري الإعلان عنها في القنوات والمنصات التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية».

وأكدت: «ستتخذ ادارة البرنامج كل الإجراءات القانونية ضد استخدام اسم وشعار البرنامج في منصات التواصل الاجتماعي للنصب على المواطنين وإيهامهم بأنهم يستطيعون ضمهم لبرنامج كابيتانو مصر أو تسويقهم مقابل تحصيل أي مبالغ مالية.. الاختبارات تم إجراؤها بالفعل وفق الأيام المعلنة وبإشراف اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة وفي مراكز الشباب الرياضة وذلك منذ فترة ومواعيد الاختبارات القادمة سيجري إعلانها من خلال الصفحة الرسمية الموثقة بالعلامة الزرقاء لـ (كابيتانو مصر) ومنصات المتحدة للخدمات الاعلامية».