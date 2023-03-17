سميرة سعيد عن صورها مع نجلها: حب العمر

نشرت الفنانة الكبيرة سميرة سعيد، مجموعة صور جمعتها بنجلها الوحيد شادي خلال كواليس استضافتها في أحد البرامج التلفزيونية مع الفنانة أنغام.

صور سميرة سعيد مع نجلها من برنامج أنغام

وعلقت سميرة سعيد على الصور التى نشرت عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام قائلة: «حب العمر».

يذكر أن آخر أغاني الفنانة سميرة سعيد، كانت أغنية «يامي»، التي طرحتها عبر قناتها الخاصة بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان بلال سرور.

سميرة سعيد تنعى الموسيقار محمد سلطان

وحرصت الفنانة سميرة سعيد، منذ أيام على نعي الموسيقار الراحل محمد سلطان، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بكلمات مؤثرة قائلة: «لكل عمر نهاية، ولكن الفراق والغياب يبقى دائماً مرّ، محمد سلطان، ليس بالنسبة لي ملحناً فقط.. لكن كان صديقاً، كان قريباً وكان معلّماً.. أول نجاحي في مصر، كان من خلاله.. تبناني وآمن بي.. وكان هو والمرحومة فايزة أحمد ، أكبر سند وأكبر دعم، وكان بيتهما هو بيتي.. رحمكما الله.. سوف أتذكركما طالما حييت».