تفاصيل تطوير منطقة الهرم.. اعرف موعد الافتتاح

قال المهندس عمرو جزارين رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة لأعمال تطوير الهرم، إنه جرى تطوير منطقة آثار الهرم بتكلفة تصل لمليار جنيه، وستكون كافة أعمال منتهية وجاهزة للافتتاح خلال ثلاثة أشهر من الآن وتستهدف عملية التطوير تقديم خدمة مميزة للزوار وزيادة عدد زوار منطقة الهرم الأثرية من 2.5 مليون لـ5 ملايين زائر سنويًا، في إطار خطة وزارة السياحة والآثار للوصول لـ30 مليون سائح سنويًا لمصر.

وأشار «جزارين» إلى أنه يجري بحث فتح الموقع مساء وتعديل مواعيد الزيارة، كما يجري تطوير الصوت والضوء بما يتناسب مع أحدث التطورات في هذا المجال.

منظومة تذاكر إلكترونية

وتابع خلال تصريحات على هامش استقبال فتيات مؤسسة بناتي، بالتعاون مع وزارتي التضامن والسياحة والآثار أن أعمال التطوير شهدت إقامة مركز للزوار يستقبل الزوار، من مدخل طريق الفيوم الذي سيكون هو المدخل الرئيسي يستقبل الزوار بمنظومة تذاكر إلكترونية إلى جانب 15 مطعمًا مختلف يناسب جميع الزوار على طول نقاط الزيارة السبعة، وكذلك تطوير الحمامات، ومنطقة تريض ستكون هي المنطقة التي سيتم جمع الخيول والجمال فيها.

وحدات بايوجاز للتخلص من روث الخيول

وفيما يخص الحفاظ على البيئة وخفض الانبعاثات، أشار إلى أنه سيتم عمل وحدات بايوجاز لتوليد الطاقة من روث الخيول والجمال واستخدام المتبقيات كسماد يتم بيعه، واستخدام العائد في علاج الخيول والجمال بيطريا

الشركة المنظمة لكأس العالم تنظم الزيارات الكبرى

ولفت إلى أنه تم التعاقد مع أحد الشركات الإنجليزية العالمية التي شاركت في تنظيم كأس العالم، للاستفادة من خبراتها في تنظيم الزيارات الضخمة والفعاليات والاحتفالات الكبرى وللترويج للمنطقة الأثرية.

ولفت إلى أن مركز الزوار سيتضمن للمرة الأولى بعض القطع الأثرية الأصلية التي اكتشفت في منطقة الأهرامات في مركز الزوار، بخلاف عرض معلومات أثرية عن بناة الأهرامات.