التحالف الوطني للعمل الأهلي: «كتف في كتف» المبادرة الأكبر في العالم بمناسبة شهر رمضان

قال سامح النمر، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن مبادرة «كتف في كتف»، أطلقها التحالف الذي يضم أكثر من 33 مؤسسة، من أكبر وأعرق المؤسسات في العمل المجتمعي في مصر.

توزيع 4 ملايين كرتونة

وأضاف «النمر»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «حديث الأخبار»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلامية منة فاروق، أن مبادرة «كتف في كتف» تهدف لتعبئة وتجميع وتوزيع 4 ملايين كرتونة للمواد الغذائية، يستفيد منهم أكثر من 20 مليون مستفيد من الأهالي الأولى بالرعاية.

وأشار إلى أن مبادرة «كتف في كتف» هي أكبر مبادرة في مصر والعالم بمناسبة شهر رمضان، وهذا يأتي بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتحالف لرفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل عددًا كبيرًا للغاية من الأسر.

كرنفال وشكر للمتطوعين

وأوضح أن احتفالية استاد القاهرة غدا ستكون بمثابة كرنفال وشكر للمتطوعين والمؤسسات، متابعًا: «تشريف الرئيس السيسي سيكون لنا وسام على صدورنا».