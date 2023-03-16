التحالف الوطني: المتطوعون بمبادرة «كتف في كتف» أصبحوا حديث الساعة

قال محمد سيف، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنّ ملف المتطوعين بمبادرة "كتف في كتف" أصبح حديث الساعة، خاصة بعد أن وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر للشباب المتطوع في الاصطفاف الذي جرى بقرية المعصرة بمحافظة المنيا، لجهودهم في العمل الجماعي تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ما زاد من حماس المتطوعين لتقديم المزيد من العمل لصالح بناء الجمهورية الجديدة.

اختيار المتطوعين بشكل منظم

وأضاف "سيف"، خلال لقاء مُذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ المتطوعين يستهدفون المشاركة مع الحكومة في بناء الدولة المصرية بأفضل الطرق الممكنة، لافتًا إلى أن الشباب المتطوع يتم اختياره بصورة منظمة غير عشوائية، والتحالف الوطني يدرّب الشباب المتطوع بعد تقدمهم بطلبات الانضمام للجمعيات والمؤسسات الخيرية.

تدريب المتطوعين على مدار 6 سنوات

وأوضح مدير المكاتب التنفيذية بمجلس الشباب المصري وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أنّ التدريب الذي يحصل عليه المتطوعون يمكنهم من أن يكونوا كادرًا مؤهلًا، تتمكن الدولة المصرية من الاستفادة منه وقت الأزمات، مثل أزمة كورونا والأزمة الاقتصادية، مشيرًا إلى أنّ العديد من الشباب المتطوع تم تدريبه على أعلى مستوى على مدار 6 سنوات مضت.