تحالف العمل الأهلي لقناة الحياة: ربع مليون متطوع يشاركون في مبادرة «كتف في كتف»

قال الدكتور مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن عدد المتطوعين في مبادرة «كتف في كتف» يبلغ 250 ألف متطوع منهم 60 ألف في احتفالية الانطلاق غدا في إستاد القاهرة.

250 ألف متطوع

وأضاف «زمزم»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي لديه نشاط فعلي ل 250 ألف متطوع على مستوى الجمهورية تحت مظلة التحالف من خلال 33 مؤسسة.

ولفت أن عددا من المتطوعين سيكونون خارج إستاد القاهرة غدا للاصطفاف مع شاحنات النقل الخاصة بالمواد الغذائية، وجزء من المتطوعين سيكونون نموذجا للتعبئة والنقل للمواد الغذائية.

موعد حفل «كتف في كتف»

وأوضح أن حفل انطلاق مبادرة «كتف في كتف» سيبدأ في الخامسة مساء الغد، وسيتم بموجبه انطلاق السيارات المحملة بالمواد الغذائية لجميع محافظات الجمهورية، والتنسيق مع الجمعيات القاعدية بالمحافظات.