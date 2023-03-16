«صناع الحياة»: مبادرة «كتف في كتف» الأكبر بتاريخ العمل الأهلي

قال محمد جمال مسئول قطاع الصعيد بمؤسسة صناع الحياة، إن مبادرة «كتف في كتف» الأكبر في تاريخ العمل الأهلي والوطن العربي للحماية المجتمعية والتكافل الاجتماعي.

مساعدة المواطنين

وأضاف مسئول قطاع الصعيد بمؤسسة صناع الحياة، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن الدولة في الفترة الأخيرة تتخذ خطوات عديدة لمساعدة المواطن وتلبية احتياجاته.

وتابع أن مبادرة «كتف في كتف» تقدم مساعدات غذائية للأسر الأولى بالرعاية، لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم.

احتفالية «كتف في كتف»

وينظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي احتفالية جماهيرية لأكبر حدث خيري في مصر غدا الجمعة الموافق 17 مارس في استاد القاهرة الدولي، وذلك بمشاركة أكثر من 80 ألف من متطوعي التحالف الوطني ضمن مبادرة ( كتف في كتف)؛ والتي تستهدف توزيع أكثر 4 مليون كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية.