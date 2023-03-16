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انطلاق حلقة جديدة من الموسم الثاني لبرنامج «الدوم».. بث مباشر

كتب:

محمد أسامة رمضان
11:19 م | الخميس 16 مارس 2023
الدوم

الدوم

بدأت منذ قليل، حلقة جديدة من الموسم الثاني لبرنامج «الدوم»، برنامج المواهب الأكبر في مصر والوطن العربي، الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على قناة dmc.

برنامج «الدوم» بكل المحافظات

وحقق الموسم الأول من «الدوم»، البرنامج الأكبر لاكتشاف المواهب في جميع محافظات مصر في مجال الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني، نجاحًا كبيرًا.

ويجوب البرنامج محافظات مصر، بداية من مدن القناة وشمال وجنوب سيناء والإسكندرية ومحافظات الدلتا، والقاهرة والجيزة وصولًا إلى محافظات الصعيد والوجه القبلي، لاكتشاف المزيد من المواهب في جميع الفنون.

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انطلاق حلقة جديدة من الموسم الثاني لبرنامج «الدوم».. بث مباشر

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بقلم محمد أسامة رمضان