لجنة تحكيم «الدوم» تثني على أداء المتسابق مصطفى ذكري: «مش بتقلد»

شارك المتسابق مصطفى ذكري، من محافظة الإسماعيلية، في الحلقة الـ 14 من الموسم الثاني لبرنامج «الدوم» بفئة الغناء.

وقدم «ذكري» أمام لجنة التحكيم، مرحلة التصفيات النصف نهائية، أغنية «ستة الصبح» للمطرب حسين الجسمي، وعلقت اللجنة على أدائه، إذ قال له الفنان حميد الشاعري: «عشرة على عشرة، وعاجبني فيك إنك بتغني بطريقتك أنت مش بتقلد».

وأضاف الشاعر أمير طعيمة: «أنا بحب وقفتك على المسرح، وعندك حضور»، فيما قالت الفنانة أنوشكا: «أحسنت جدًا يا مصطفى».

بدور قال «ذكري»: «كل مرة بقف على مسرح الدوم، الخطوة بتتغير والمرحلة بتصعب طبعًا، وأكتر قلق».

حلقة جديدة

وعرضت اليوم حلقة جديدة من الموسم الثاني لبرنامج «الدوم»، برنامج المواهب الأكبر في مصر والوطن العربي، الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على قناة dmc.

برنامج «الدوم» بكل المحافظات

وحقق الموسم الأول من «الدوم»، البرنامج الأكبر لاكتشاف المواهب في جميع محافظات مصر في مجال الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني، نجاحًا كبيرًا.

ويجوب البرنامج محافظات مصر، بداية من مدن القناة وشمال وجنوب سيناء والإسكندرية ومحافظات الدلتا، والقاهرة والجيزة وصولًا إلى محافظات الصعيد والوجه القبلي، لاكتشاف المزيد من المواهب في جميع الفنون.