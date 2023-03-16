تفاصيل حفل وائل الفشني في ساقية الصاوي

في ليلة طربية لها طابع خاص، أحيا مساء اليوم، المطرب وائل الفشني، حفلًا غنائيًّا بقاعة الحكمة بساقية عبد المنعم الصاوي، إذ قدم خلال الحفل، عددًا من أغنياته الشهيرة، التي يحرص جمهور الساقية على سماعها فى حفلاته.

ومن أبرز الأغنيات التي قدمها وائل الفشني خلال الحفل: الهروب، وهونت عليك، وسافر حبيبى، وكنت فين يا وعد، وغيرها من الأغنيات المتميزة التي نالت إعجاب الجمهور، إذ شهدت القاعة إقبالًا كبيرًا من الجمهور الذي أعرب عن سعادته لحضور الحفل.

تفاصيل حفل فارس قطرية

كما قدم الشاعر فارس قطرية، حفل شعري مساء اليوم، بقاعة النهر بساقية عبدالمنعم الصاوي، بصحبة فرقته الموسيقية، وقدم قطرية خلال الحفل، باقة من أجمل قصائده الشعرية.

وكانت «الونس»، أولى قصائده التي قدمها لجمهوره، تلاها عدد من القصائد من بينها «ليلى، سكان الليل، خليك فاكرنى، متكسفونيش، أمى».

واختتم الحفل بقصيدة «سألت عم الهوى» وسط ترحيب وتصفيق حاد من الجمهور الذى أعرب عن سعادته لحضور الحفل.