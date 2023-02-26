الفنان وائل الفشني لقصواء الخلالي: الشعب المصري يميل إلى الشجن ويعشق مدح النبي

قال الفنان وائل الفشني، إن الشعب المصري جميل ويحب الفن ويعشق مدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم، موضحا: «أحييت حفلا على مسرح الجمهورية منذ فترة، وكان ممتلأ على آخره، الشعب المصري فنان، جسمي قشعر لما الجمهور غنى الأغاني الخاصة بي دون نشاز».

مسلسل رمضان كريم

وأضاف الفشني خلال لقاء مع الإعلامية قصواء الخلالي ، مقدمة برنامج «في المساء على قصواء»، على قناة cbc، أن الشعب المصري يميل إلى الشجن، إذ يطلب منه الجمهور هذا النوع من الأغنيات، ولكنه يحرص على أداء بعض الأغنيات التي تدخل السعادة على قلوبهم.

وتابع: «الجمهور يحب مدح سيدنا النبي وأغاني الصعيد التي تجعل الجمهور سعيدا، أتمنى من الله التوفيق، ولي الشرف أنني سأشارك في مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني بدعوة من أحمد السبكي، وسيكون الجزء الثاني مختلفا عن الأول».

غناء تراث مصر الفني

وأشار إلى أنه مستعد دائما لغناء تراث مصر الفني: «أنا مستعد للتعاون مع كل ملحني مصر، أعتبرهم أهلي وناسي، وأحاول بقدر الإمكان غناء التراث، وأتمنى أن يكرمني الله عز وجل في هذا الأمر، كما أعد عملا في يوم الشهيد بالتعاون مع مدين وكلمات محمد عاطف، وهذا شرف لي».