الفنان وائل الفشني: غنائي في احتفالية «يوم الشهيد» كانت أمنية ومفاجأة لي

أعرب المطرب وائل الفشني، عن سعادته البالغة، بسبب مشاركته في فعاليات الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة التي شهدت فقرات فنية مميزة، لاقت صدى كبيرا بين أبناء الشعب المصري، خاصة كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي لمست قلوب الأمهات والحضور.

وائل الفشني يعبر عن سعادته بسبب الغناء في احتفالية يوم الشهيد

وقال وائل الفشني في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه كان يتمني أن يغني في احتفالية يوم الشهيد، لذا كان سعيدا بتحقيق هذه الأمنية، موضحا أنها كانت مفاجأة بالنسبة له، وأن يغني للمرة الثانية في عام واحد أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي سياق آخر، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الفقرة الفنية الغنائية، التي كانت ضمن احتفالية يوم الشهيد، التي أقيمت بالأمس في مركز المنارة للمؤتمرات.

الفقرة الغنائية في احتفالية يوم الشهيد

واشترك في الفقرة الفنية، عددا كبيرا من نجوم الفن، أبرزهم محمد شاهين، سارة سحاب، كما حرص وائل الفشني على تقديم أغنية دي الحكاية، كما قدمت مي فاروق أغنية مصر أمانة، وقدم أيضًا أحمد سعد أغنية «جاهزين».