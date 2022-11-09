أسعار تذاكر حفل وائل الفشني في ساقية الصاوي.. وطريقة الحجز إلكترونيا

يستعد الفنان وائل الفشني، لإحياء حفلًا غنائيًا بقاعة النهر في ساقية الصاوي، وذلك يوم السبت الموافق 19 نوفمبر، على أن يبدأ الحفل من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء، ومن المقرر أن يغني «الفشني» باقة من أبرز أغانيه خلال مشواره الفني.

أسعار تذاكر حفل وائل الفشني في ساقية الصاوي

وأعلنت ساقية الصاوي عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لها أسعار تذاكر حفل وائل الفشني والتي جاءت بـ100 جنيه، ويمكن حجز الحفل إلكترونيا من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لساقية الصاوي، واختيار خانة الحفل، ثم الضغط على خانة «احجز الآن»، وبعدها يتم اختيار المقاعد، واختيار طريقة الدفع من خلال فوري أو البطاقات الائتمانية، واستكمال إجراءات الحجز.

يذكر أن المطرب وائل الفشني، قدم عددا من الأعمال الناجحة خلال مشواره الفني، كما أنه قام بأداء عدد من تترات الأعمال الدرامية الناجحة أبرزها مسلسل «طايع» الذي حقق نجاحا كبيرا.

كما شارك خلال مشواره الفني في عددا من تترات المسلسلات والأعمال الدرامية، منها مشاركته في غناء تتر مسلسل «طايع» الذي عرض عام 2018 بطولة عمرو يوسف، صبا مبارك، عمرو عبدالجليل، والمسلسل من تأليف محمد دياب، إخراج عمرو سلامة، وآخر أعماله أغنية «أيام» التي تخطى عدد مشاهداتها المليون ونصف مشاهدة.

وانضم المطرب وائل الفشني، لأبطال مسلسل «رمضان كريم» المقرر عرضه في رمضان 2023، ويشارك في بطولة الجزء الثاني من المسلسل سيد رجب، ومحمد لطفي، وسلوى عثمان، وسلوى خطاب، وبيومي فؤاد وويزو.