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المطرب وائل الفشني ينضم لأبطال الجزء الثاني من مسلسل «رمضان كريم»

كتب:

أحمد عبد الرحمن
05:56 م | الثلاثاء 01 نوفمبر 2022
وائل الفشني

وائل الفشني

يواصل المخرج سامح عبدالعزيز، تصوير الجزء الثاني من مسلسل «رمضان كريم»، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2023، إذ انطلق التصوير يوم الأربعاء الماضي، بعد الانتهاء من التعاقدات مع الفنانين المشاركين.

وائل الفشني ينضم لمسلسل «رمضان كريم» الجزء الثاني

وعلم «الوطن» أن المطرب وائل الفشني، انضم لأبطال المسلسل، وبدأ تصوير مشاهده خلال الأيام الماضية، رفقة باقي أبطال العمل، والأبطال الجدد الذين جرى التعاقد معهم ويجسدون شخصيات جديدة خلال الأحداث التي جرت إضافتها.

ويشارك في بطولة الجزء الثاني من مسلسل «رمضان كريم»، سيد رجب، ومحمد لطفي، وسلوى عثمان، وسلوى خطاب، وبيومي فؤاد وويزو. 

أحداث مسلسل «رمضان كريم »

وكانت أحداث الجزء الأول من مسلسل «رمضان كريم »، تدور خلال شهر رمضان في حارة شعبية، إذ تحاول إحدى الفتيات الابتعاد عن أهلها هربا من مستواها الاجتماعي، فتلجأ إلى الكذب والادعاء بأنها من عائلة ثرية حتى تتعرف على شاب تقع في حبه.

أبطال الجزء الأول من مسلسل «رمضان كريم»

وكان الجزء الأول بطولة سيد رجب، روبي، محمود الجندي، ريهام عبدالغفور، شريف سلامة، سلوي عثمان، محمد لطفي، صبري فواز، محمد محمود، سهر الصايغ، كريم عفيفي وكريم الأبنودي.

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