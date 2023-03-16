تامر مجدي عن أحمد العوضي: نجاحك وطريقك مختلف

أشاد الفنان تامر مجدي، بتجربته مع الفنان أحمد العوضي، بعد تعاونه معه في مسلسل «ضرب نار»، المُقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2023، إذ يجسد دور شقيقه خلال الأحداث.

أنت أخ وصديق بمعنى الكلمة

كتب تامر مجدي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «بعد نهاية تصويري في مسلسل ضرب نار، عاوز أقولك شكرًا يا جدع.. شكرًا أنت أخ وصديق بمعنى الكلمة.. أنت نجم كبير، قدرت توصل للنجومية في كام سنة، وده مش سهل محتاج موهبة.. وذكاء وجمهور كبير بيحبك في ضهرك.. مختلف ونجاحك وطريقك مختلف، وحب الناس ليك رضى من ربنا عليك، وقلبك الأبيض السالك».

اتعلمت منك حاجات كتير فنيًا وإنسانيًا

وتابع تامر مجدي، «أنا اتعلمت منك حاجات كتير فنيًا وإنسانيًا.. يارب السنة دي نحقق نجاح كبير، لأنك تعبت وكلنا تعبنا في المسلسل ده، عشان نكسر بيه مصر السنة دي وهيحصل بأمرك يا رب.. ويا رب أكون عند حسن ظنك وظن كل صناع عمل ضرب نار.. بحبك يا صاحبي يا أجدع راجل».