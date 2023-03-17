نيللي كريم عن مسلسل عملة نادرة: ذُهلت عندما قرأت السيناريو

أعربت الفنانة نيللي كريم عن سعادتها في المشاركة بالسباق الرمضاني، من خلال مسلسل «عملة نادرة»، والذي تجسد فية لأول مرة دور امرأة صعيدية.

وقالت نيللي كريم خلال لقائها ببرنامج the insider بالعربي: «بدأت أقرأ سيناريو المسلسل جالي ذهول، وخفت جدًا، ولكن طمني المخرج ماندو العدل، وقالي الأستاذ عبدالنبي المصحح اللغوي هيقعد معاكي، والصراحة بذل مجهود كبير جدًا معانا».

أبطال مسلسل عملة نادرة

مسلسل عملة نادرة يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم نيللي كريم وجومانا مراد وأحمد عيد وجمال سليمان وعلى الطيب وكمال أبو ريا وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مدحت العدل وإخراج محمد جمال العدل.