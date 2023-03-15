تفاصيل مسلسل عملة نادرة لـ نيللي كريم في رمضان 2023

تواصل الفنانة نيللي كريم، تصوير مشاهدها في مسلسل عملة نادرة، للمخرج ماندو العدل، والمُقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2023، حيث تخوض منه خلال تجربة تقديم الدراما الصعيدية لأول مرة في مسيرتها الفنية.

وتبدأ أحداث مسلسل عملة نادرة، في فترة التسعينيات مع بداية دخول المحمول، حيث يقع نجع عبد الجبار في محافظة قنا، والاسم منسوب لعائلة «عبد الجبار»، الجد الأكبر للعائلة التي تتحكم في النجع وتحكمه، حيث تنافسها عائلة أخرى وهي عائلة «أبو عصايا»، الصراع بينهما متأجج، ومتصل طوال الوقت على المناب والجاه والسلطة، لتكشف الأحداث العديد من الصراعات بين العائلتين في أجواء من الإثارة والتشويق.

تعرف على أبطال مسلسل عملة نادرة

يذكر أنّ مسلسل عملة نادرة يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم نيللي كريم وجومانا مراد وأحمد عيد وجمال سليمان وعلى الطيب وكمال أبو ريا وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مدحت العدل وإخراج محمد جمال العدل.

ومن المقرر عرض مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم حصرياً على قناة cbc، ويدور العمل في إطار اجتماعي حول شخصية «نادرة» التي تفقد زوجها وتدخل في صراعات مع عائلته حول الميراث.