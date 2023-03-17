جمال سليمان عن دوره في مسلسل عملة نادرة: «شخصية متناقضة لأبعد الحدود»

كشف الفنان جمال سليمان خلال استضافته ببرنامج the insider بالعربي تفاصيل شخصيته التي يجسدها خلال السباق الرمضاني في مسلسل عملة نادر.

وتحدث جمال سليمان عن شخصيته قائلًا: «أجسد دور الرجل الصعيدي عبدالجبار، والذي يملك جبروت هائل على نفسه وكل من حوله وعاشق للسيطرة والهيمنة والسلطة، في نفس الوقت شخصية متناقضة لأبعد الحدود».

مسلسل عملة نادرة

مسلسل عملة نادرة يعرض حصرياً على قناة cbc، ويدور في إطار اجتماعي حول شخصية «نادرة» التي تفقد زوجها وتدخل في صراعات مع عائلته حول الميراث و يضم المسلسل عدد كبير من نجوم الفن ابرزهم :نيللي كريم وجومانا مراد وأحمد عيد وجمال سليمان وعلى الطيب وكمال أبو رية وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مدحت العدل وإخراج محمد جمال العدل.