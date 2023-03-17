أسعار السلع الغذائية في معارض «أهلا رمضان» بالمحافظات

افتتحت مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات عددا من منافذ معرض «أهلا رمضان» لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بنسبة تصل لـ35%، استعدادا لاستقبال الشهر الكريم.

أسعار السلع في معرض أهلا رمضان

وافتتح المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، منفذا جديدا لمعرض أهلا رمضان بمدينة المنشأة بتخفيضات تصل لـ35%، وجاءت الأسعار كالتالي:

- المكرونة 500 جرام 9 جنيهات.

- الأرز 14.5 جنيه للكيلو.

- السكر 14.5 للكيلو.

- ملح طعام الكيس بـ75 قرشا.

منفذ جديد لمعرض أهلا رمضان في الدقهلية

كما افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، منفذا جديدا لمعرض أهلا رمضان، بخصومات تصل حتى 30% بمدينة المنصورة.

وجاءت أسعار السع الغذائية الأساسية فيه كالتالي:

- كيلو السكر 15 جنيها.

- كيلو الأرز المعبأ 15 جنيها.

- شيكارة الأرز 10 كيلو 150 جنيها.

- علبة المربى كيلو بـ30 جنيها.

- علبة الطحينة كيلو بـ17 جنيها.

- شكارة دقيق 25 كيلو بـ375 جنيها.

- كرتونة ملح 20 كيسا بـ15 جنيها.

- نصف كيلو عدس بجبة بـ18 جنيها.

- نصف كيلو عدس أصفر 20 جنيها.

معرض أهلا رمضان بالمحافظات

كما افتتحت محافظة الإسكندرية منفذا جديدا لمعرض أهلا رمضان ببرج العرب، بتخفيضات حتى 30%، ويحتوي على الفاكهة والخضروات واللحوم والدواجن.

وجاءت أسعار السلع كالتالي:

- اللحوم البلدي 170 جنيها للكيلو.

- الدواجن وراك 85 جنيها والصدور 95 جنيها.

- دقيق 15 جنيها للكيلو.

- موز 10 جنيهات للكيلو.

- تفاح 20 جنيها للكيلو.