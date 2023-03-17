عضو التحالف الوطني: طلبنا متطوعين عبر «السوشيال ميديا» واستجاب آلاف الشباب

أكد مصطفى زمزم عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي ورئيس مجلس أمناء مؤسسة صُناع الخير، أنهم نشروا منشورًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي طلبوا فيه متطوعين من منطقة التجمع الخامس، واستجاب آلاف الشباب.

خلال 3 ساعات قاموا بتعبئة أطنان من المواد الغذائية التموينية

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامج «مانشيت» المذاع عبر فضائية «cbc» أنه خلال 3 ساعات قاموا بتعبئة أطنان من المواد الغذائية التموينية وتحركت السيارات للأقصر وقنا والبحيرة وتم توزيعها وتوصيل الخير للأهالي.

هناك ملايين الكراتين تم توزيعها قبل تدشين الحملة

وأشار أن هناك ملايين الكراتين تم توزيعها لافتًا أنه تم توزيع هذه الكراتين قبل الاحتفال اليوم الجمعة في استاد القاهرة بمبادرة «كتف في كتف» لتوزيع أكبر عدد من الكراتين والذي يبلغ 4 ملايين كرتونة لخدمة 20 مليون مستفيد من 33 مؤسسة أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي.