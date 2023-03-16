الكاتب الصحفي أكرم القصاص: مبادرة «كتف في كتف» الأكبر في العمل الأهلي

قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، إن مبادرة «كتف في كتف» الأكبر في العمل الأهلي، موضحا أن التحالف الوطني يضم 33 منظمة ومؤسسة أهلية.

العدالة في التوزيع

وأضاف رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، خلال تصريحاته على قناة إكسترا نيوز، أنه كان في السابق كل منظمة تعمل لوحدها، ولكن الآن يرسمون سياسات ولديهم قاعدة معلومات موحدة وبالتالي نضمن عدالة التوزيع.

وأوضح أن هناك أزمة عالمية وانعكاسات لها، والرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمضاعفة المساعدات، لافتا إلى أن التحالف الوطني يقدم خدماته لحوالي 40 مليون، وبالتالي أصبح هناك نشاط إنساني مختلف وقاعدة معلومات موسعة وهذا يشير إلى توسيع دائرة العدالة وهناك غرفة عمليات تتلقى الطلبات والشكاوى.

توزيع 4 ملايين كرتونة

وأوضح أن مبادرة كتف في كتف تسعى إلى توصيل 4 ملايين كرتونة، منوها بأنه رقما غير مسبوق.