أسعار الكتاكيت اليوم في أسواق المحافظات.. «الفرنساوي» بـ20 جنيها

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم تراجعا في عدة أصناف واستقرار أصناف أخرى، وفقا لحركة البيع والشراء بالأسواق المختلفة في المحافظات.

تراجع أسعار الكتاكيت اليوم في المحافظات

وكشف الدكتور يحيى زكريا، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشعبة وعلوم الدواجن على مستوى الجمهورية، وعميد كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار الكتاكيت اليوم سجلت تراجعا جيدا يصب في مصلحة قطاع كبير من مربي الثروة الداجنة.

أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة

وأشار «يحيى» أن أسعار الكتاكيت اليوم سجلت تراجعا ما بين جنيه ونصف حتى جنيهان، وهو أمر يعود بالنفع على قطاع المستهلكين، إذ سجلت أسعارها التالي:

- سعر الكتكوت الأبيض بين 19 و20 جنيها.

- سعر كتكوت بط فرنساوي 20 جنيها.

- كتكوت بط مسكوفي 30 جنيها.

- كتكوت بط مولار 31 جنيها.

- سعر كتكوت الروزي 9 جنيهات.

- سعر الكتكوت الساسو بين 13 و14 جنيها.

- سعر الكتكوت البلدي 9.25 جنيه.