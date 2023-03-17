توزيع آلاف الكراتين الغذائية ضمن مبادرة «كتف في كتف» بالمحافظات

لقيت مبادرة «كتف في كتف» إشادة واسعة من المواطنين على مستوى الجمهورية، وهي إحدى مبادرات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والتي تهدف إلى تضافر كافة جهود الجمعيات والمؤسسات أعضاء التحالف لتوزيع كراتين السلع الغذائية والمساعدات على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى جميع المحافظات، قبل شهر رمضان المبارك، بمشاركة آلاف المتطوعين.

جهود مبادرة كتف في كتف بالمحافظات

وشهدت المحافظات نشاطا كبيرا لمبادرة «كتف في كتف»، والتي تقوم بتوزيع كراتين المواد الغذائية التي تشمل جميع السلع.

وتستعرض «الوطن» أبرز الأنشطة للمبادرة خلال السطور التالية:

ففي محافظة المنوفية قدمت مبادرة «كتف في كتف» توزيع أكثر من 16 ألف كرتونة مواد غذائية على المواطنين المستحقين، وفق ما أكده عطية علاء، منسق المبادرة في المنوفية، في تصريحات لـ«الوطن».

وفي محافظة البحيرة تم توزيع 3 آلاف كرتونة على الأسر المستحقة، وفق تصريحات الدكتورة نيفين الكاتب عضو مجلس النواب، لـ«الوطن»، موضحة أنه تم توزيع ملابس جديدة على الأطفال لقرب عيد الفطر المبارك.

توزيع كراتين غذائية

وفي محافظة مطروح، تم توزيع أكثر من ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية وفق بيان مديرية التضامن الاجتماعي، كما شهدت محافظة القليوبية توزيع أكثر من 500 متطوع في مبادرة كتف في كتف، آلاف الشنط الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى المحافظة، كما يتم العمل على إنشاء مطبخ لتوفير الوجبات الساخنة لغير القادرين.

3 آلاف كرتونة في سوهاج

وأكد محمد جمال، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في محافظة سوهاج، أنه تم توزيع 3 آلاف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في المحافظة، وفي محافظة الغربية تم توزيع أكثر من 9 آلاف كرتونة مواد غذائية، وفق ما أكده أحمد العربي مشرف مسؤول ببنك الطعام المصري، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، مؤكدا أنها تشمل كافة السلع الغذائية.