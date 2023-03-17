«التحالف الوطني»: لدينا قائمة بـ30 مليون منتفع في جميع أنحاء الجمهورية

أكد مصطفى زمزم عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة «صُناع الخير»، أنهم درسوا الحالات التي تستحق الانتفاع وجهزوا قائمة بـ30 مليون مستفيد هم الأولى بالرعاية في 27 محافظة.

عمل استقصاء بين سكان هذه المناطق لمعرفة احتياجاتهم

وأوضح «زمزم» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامج «مانشيت» المذاع عبر فضائية «cbc» أنهم في التحالف درسوا عدد أفراد هذه الأسر لتقديم مكونات معينة للكراتين المقدمة لهم لافتًا أن كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والأيتام لهم سلات غذائية معينة، بالإضافة لوجود مناطق بدوية وحدودية مثل حلايب وشلاتين والقصير وسفاجا ومرسى علم ويقوموا بعمل استقصاء بين سكان هذه المناطق لمعرفة احتياجاتهم ونوع التغذية المناسبة لهم.

تلبية احتياجاتهم وعاداتهم وتقاليدهم

وضرب زمزم مثلًا بأهالي حلايب وشلاتين والذين يفضلوا الدقيق عن البقوليات مشددًا على تركيزهم في المواد الغذائية وأمراض سوء التغذية في بعض المناطق الحدودية لتلبية احتياجاتهم ورغباتهم وعاداتهم وتقاليدهم من خلال المبادرة.