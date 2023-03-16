التحالف الوطني ينظم احتفالية كبرى بمشاركة 60 ألف متطوع غدا

ينظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، غدًا الجمعة، احتفالية جماهيرية كبري يشارك بها أكثر من 60 ألف متطوع ضمن مبادرة ( كتف في كتف)؛ احتفالا بجهودهم خلال الأيام الأخيرة في تعبئة وتوزيع أكثر من 4 ملايين كرتونة مواد غذائية لتوزيعها في جميع المحافظات قبل بداية شهر رمضان المبارك.

وتعتبر الاحتفالية هي الأكبر من نوعها ينظمها التحالف، ويشارك بها كل مؤسساته والتي بلغت 33 كيانًا تنمويًا، تشمل كبرى مؤسسات العمل الأهلي في مصر، بالإضافة إلى الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

مبادرة كتف في كتف

يأتي ذلك ضمن مبادرة (كتف في كتف ) وهي أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية أطلقها التحالف ليقدم نموذجاً جديداً للتكافل بين أبناء الوطن الواحد، الأمر الذي يعكس مدى ترابط الشعب المصري، وقدرته على تعزيز مفهوم التكافل الاجتماعي بين أفراده، من خلال استهداف الفئات الأكثر احتياجا قبل حلول شهر رمضان المبارك، بتوفير 4 ملايين كرتونة مواد غذائية تغطي كافة محافظات فضلاً عن إقامة مطابخ لتوزيع الوجبات الساخنة للمواطنين.

فعاليات مبادرة كتف في كتف

ومع انطلاق فعاليات المبادرة في استاد القاهرة، تنطلق شعلة كيانات التحالف الوطني للإعلان عن إشارة البدء في تحرك المتطوعين بجميع المحافظات لإدخال البهجة والطمأنينة على الأسر الأكثر استحقاقا والتأكيد على أن المصريين دائماً «كتف في كتف».

جدير بالذكر أن مبادرة «كتف في كتف» تأتي نتاجاً لإيمان الرئيس السيسي بقدرات مؤسسات العمل الأهلي كشريك أساسي في التنمية، الأمر الذي بات جلياً بعد دمج تلك الكيانات والمؤسسات تحت مظلة التحالف قبل عام من الآن، وخلال تلك الفترة الوجيزة استطاع تقديم الكثير من المبادرات والقوافل.