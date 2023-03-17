التحالف الوطني: نقدم دعما ماديا لـ600 ألف أسرة شهريا

أكد مصطفى زمزم عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي ورئيس مجلس أمناء مؤسسة صُناع الخير أن التحالف يقدم تغذية لـ450 ألف أسرة بشكل شهري لافتًا إلى أن المغزى من فكرة توزيع كراتين رمضان ضمن مبادرة «كتف في كتف» هي أن تعمل مؤسسات المجتمع المدني معا.

سؤال سكان هذه المناطق لمعرفة احتياجاتهم

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامج «مانشيت» المذاع عبر فضائية «cbc» أن الدولة تثمن جهود التحالف بدأ من قمة الهرم متمثلًا في رئيس الدولة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي وجه الشكر للتحالف في المؤتمر الأول ودعا التحالف للتشابك، وعمل مبادرات لسد الفجوة الغذائية لدى الأسر الأكثر احتياجًا وهو ما عملوا عليه بالفعل.

تلبية احتياجاتهم وعاداتهم وتقاليدهم

وأشاد زمزم بجهود بنك الطعام المصري، لافتًا إلى أنه متخصص في الاطعام ولديه ملفات ودراسات ومؤشرات قياس واضحة حول التغذية، مشيرًا أن البنك جمع الحبوب والمواد الغذائية من الفلاحين وقدم لهم الدعم.

وأكد أن جهود التحالف الوطني مستمرة بعد رمضان وأنه يتم منح 600 ألف أسرة دعم نقدي من أعضاء التحالف، بالإضافة لحصول 450 ألف أسرة على مواد غذائية شهريًا.