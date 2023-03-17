سعر طن الأرز الشعير بالمحافظات اليوم.. «عريض الحبة» بـ15 ألفا و150 جنيها

شهد سعر طن الأرز الشعير اليوم الجمعة، استقرارا في بعض الأصناف، أثناء عمليات البيع والشراء في الأسواق المختلفة بالجمهورية.

سعر طن الأرز الشعير اليوم

وأكد حاتم عبدالغفار، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أن سعر طن الأرز الشعير اليوم شهد حركة بيع واسعة لليوم الثالث علي التوالي.

وسجل سعر طن الأرز الشعير اليوم التالي:

- سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة بـ15 ألفا و150 جنيها.

- سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة بـ14ألفا و950 جنيها.

سعر طن الأرز الشعير اليوم الجمعة

وأضاف «حاتم»، أن سعر طن الأرز الشعير اليوم، يشهد عملية تداول واسعة من خلال البيع والشراء وذلك للأرز رفيع الحبة، لافتا أن محافظتي الدقهلية وكفر الشيخ تنتجان 81% من محصول الأرز الشعير المزروع في محافظات الجمهورية للعام المنقضي 2022.