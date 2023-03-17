«صناع الخير»: سنتجاوز الظروف الصعبة ونحن «كتف في كتف»

أكد محمد جمال مسئول قطاع الصعيد بمؤسسة صناع الحياة، أنهم اتفقوا في التحالف الوطني للعمل التنموي والأهلي، وانطلقوا برؤية كبيرة على أن العمل لو اجتمع وتوحدت الصفوف سيتم تقديم مساحة من الدعم الكبير للأسر.

فكرة التطوع في روح وعقل وقلب المصريين

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شافكي المنيري في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن السر هو فكرة التطوع وهي فكرة مزروعة في الروح والعقل والقلب المصري ضاربًا المثل بمساعدات الجيران لبعضهم وكذلك مساعدة المحتاجين.

كتف في كتف هي مبادرة أمل

واعتبر مسئول قطاع الصعيد بمؤسسة صناع الحياة أن مبادرة «كتف في كتف» ليست مجرد مبادرة لتوزيع المواد الغذائية، ولكنها الأكبر في مجال التكافل الاجتماعي وتقديم الحماية المجتمعية والمساعدات الغذائية، مؤكدًا أنها مبادرة أمل لتوصيل رسالة للمستفيد نقول له لا تقلق ويمكننا تجاوز الظروف الصعبة ونحن «كتف في كتف».