مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2023.. 3 مناسبات في أبريل

ينتظر الموظفون في الحكومة والقطاع الخاص في شهر أبريل عدة إجازات رسمية تتزامن مع أعياد دينية وقومية، وفي يوم 17 يحتفل المصريون بشم النسيم، ويومي 21 و22 بعيد الفطر المبارك، أما يوم 25 فيكون إجازة بسبب عيد تحرير سيناء.

مواعيد الإجازات المتبقية الرسمية خلال عام 2023 في مصر

أما شهر مايو من نفس العام 2023، فيتضمن مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2023 في مصر، والذي يتمثل في يوم 1 مايو تكون إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال، علاوة علي إجازة رسمية بدءا من يوم الثلاثاء 27 يونيو.

مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2023 في مصر

كما تحل إجازة يوم وقفة عرفات، والتي سوف تستمر حتي عطلة يوم عيد الأضحى المبارك ويومي الأربعاء 28 يونيو، والخميس 29 يونيو، كما يكون يوم 30 يونيو إجازة رسمية بمناسبة ذكري 30 يونيو، علاوة علي إجازة يوم الأحد 23 يوليو بمناسبة ذكري ثورة 23 يوليو عام 1952.

وتتوالي الإجازات الرسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية في يوم الأربعاء 19يوليو، ثم يليها إجازة المولد النبوي الشريف يوم الأربعاء 27 سبتمبر، ثم إجازة يوم 6 من شهر أكتوبر لذكري نصر حرب عام 1973، كما تتوالي مواعيد الإجازات الرسمية خلال عام 2023 في مصر.