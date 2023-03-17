الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر للأطفال.. أبرزها شهادة الميلاد

يتطلع المواطنون لمعرفة الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر للأطفال، وكذلك كيفية استخراج جواز السفر للأطفال من مصلحة الجوازات والهجرة في العباسية أو إلكترونيًا، وفي هذا الإطار تقدم «الوطن» للقارئ الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر للأطفال وتكون في عدة خطوات كالتالي:

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر للأطفال

- 3 صور ملونة ذات خلفية بيضاء مقاس 4×6.

- أصل وصورة لبطاقة الرقم القومي للأب على أن تكون البطاقة سارية.

- يتعين تقديم بطاقة الرقم القومي اعتبارا من سن السادسة عشر، أما بالنسبة للأقل من سن (6 إلى 10) يكتفي بشهادة الميلاد المميكنة.

- أصل وصورة شهادة الميلاد للطفل.

- في سن التجديد يجب توافر جواز السفر القديم أو محضر الفقد.

- مستند التجنيد بالنسبة للذكور.

- المؤهل الدراسي في حالة عدم ثبوته ببطاقة الرقم القومي.

- شهادة قيد دراسي معتمدة بالنسبة للطلبة والطالبات.

- مستند إثبات الحالة الاجتماعية بالنسبة للإناث.

التوجه إلى مكتب استخراج الجوازات التابع لمصلحة الجوازات والهجرة.

خطوات استخراج جواز السفر عبر الإنترنت

توفر وزارة الداخلية استخراج جواز سفر عبر الإنترنت، من خلال الدخول على رابط الخدمة الإلكترونية على موقع الوزارة من هنــــــا.

تسعى وزارة الداخلية دائمًا إلى تنفيذ الخطة المعلنة نحو ميكنة الخدمات الأمنية الجماهيرية لتخفيف الأعباء عن المواطنين من الزحام والحضور إلى مقرات المصالح الحكومية الخدمية.