رسوم استخراج جواز السفر 2023 لأول مرة أو بدل فاقد.. والأوراق المطلوبة

يرغب العديد من المواطنين وتحديدا الراغبين في السفر خارج مصر في استخراج جواز السفر، إذ يُعتبر الوثيقة الرسمية للسفر إلى مختلف الدول، لذا تستعرض «الوطن» رسوم استخراج جواز السفر 2023 سواء كان لأول مرة أو بدل فاقد أو تالف.

تعديل رسوم استخراج جواز السفر 2023

وكانت الجريدة الرسمية أعلنت في عددها الصادر بتاريخ أمس الاثنين الموافق 6 من شهر مارس الجاري عن قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتعديل رسوم استخراج جواز السفر، أو استخراج جواز السفر بدل تالف أو فاقد.

وأوضحت أن قرار وزير الداخلية بتعديل رسوم جواز السفر 2023 بدأ تطبيقه أمس الثلاثاء الموافق 6 من شهر مارس الجاري.

رسوم استخراج جواز السفر 2023 لأول مرة

وكشفت الجريدة الرسمية عن رسوم استخراج جواز السفر 2023 لأول مرة بعد التعديل وهي 505 جنيهات، على أن يكون هذا المبلغ شامل الرسوم المقررة، بالإضافة إلى قيمة التكلفة الفعلية سواء لإصداره أو طباعته أو علامات تأمينه.

رسوم استخراج جواز السفر 2023 بدل فاقد أو تالف

كما أوضحت الجريدة الرسمية أيضا ضمن قرار وزير الداخلية، أن رسوم استخراج جواز السفر 2023 بدل فاقد أو تالف لن تتجاوز مبلغ الـ755 جنيهًا.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر 2023

1 - بطاقة الرقم القومي سارية.

2 - شهاد ميلاد مميكنة لمن هم أقل من 15 عامًا.

3 - مستند التجنيد للذكور.

4 - المؤهل الدراسي إذا لم يكن مثبت بالرقم القومي.

5 - 3 صور 4x6 بخلفية بيضاء، تكون الصورة ملونة وحديثة.

6 - دفع الرسوم المقررة لاستخراج جواز السفر.