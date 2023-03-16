وزير الداخلية يبحث مع نظيره الإيطالي أوجه التعاون بين البلدين

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، نظيره الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، والوفد المُرافق له خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية.

تفاصيل اللقاء

واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين وأساليب تعزيزها، بالإضافة لآخر المُستجدات في القضايا الأمنية ذات الاهتمام المُشترك.

وأعرب الوزير الضيف عن تقديره لدور أجهزة وزارة الداخلية المصرية في مجال مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة بشتى أشكالها، وخاصةً الهجرة غير الشرعية، موضحًا أن زيارته تأتي توطيداً للعلاقات الوثيقة والتشاور المُستمر بين مسؤولي البلدين، مُؤكداً اهتمام بلاده بتعزيز قنوات الاتصال في ضوء التحديات الأمنية التي تفرضها الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

ومن جانبه أعرب اللواء محمود توفيق وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة نظيره الإيطالي، مؤكدا حرص السلطات المصرية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن بدولة إيطاليا، في ضوء عمق علاقات الصداقة والمودة التي تربط حكومتي وشعبي البلدين، والتي انعكست بصورة جلية على عدد من مجالات التعاون الثنائي، مشيراً إلى اهتمامه بتعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات مع الجانب الإيطالي في المجالات الأمنية محل الاهتمام المشترك.

واتفق الجانبين على توسيع أفاق التعاون في المرحلة المُقبلة في مجالات العمل الأمني وإطلاق مائدة مُستديرة تضم المُتخصصين والمعنيين من الجانبين للتعاون في مجال مُكافحة الهجرة غير الشرعية، فضلاً عن تفعيل المرحلة الثانية من بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتي داخلية البلدين لتدريب الكوادر الأفريقية في هذا المجال.