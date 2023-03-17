شاب ينهي حياة صديقه في الوادي الجديد بسبب بندقية آلية.. وضبط المتهم

بينما كان المزارع «جلال» يسير بجانب أرضه، انتبه إلى وجود جثمان شاب ملقى في مصرف زراعي، وقف الرجل يلتقط أنفاسه من هول المفاجأة وبعدها صرخ في جيرانه: «يا جماعة فيه واحد مقتول هنا»، ففزع الجيران الذين انتشلوا جثمان ووجدوا شابًا يرتدي ملابسه كاملة.

مشهد القتل

ووصل فريق أمني إلى مسرح الجريمة، ولاحظ الفريق أنّ الشاب مهشم الرأس بجسم صلب، وتبين من الفحص أنّ المتهم استخدم قطعة حجر في قتل المجني عليه «محمود.ط» في العقد الرابع من عمره.

اعتراف قاتل صديقه بتفاصيل الجريمة

ووفق بيان صادر عن وزارة الداخلية مؤخرًا، أنّ منفّذ الجريمة من أصدقائه، وأنه قتل المجني عليه بعدما حصل منه على مبلغ مالي لشراء بندقية آلية طلبها منه المجني عليه، لكن المتهم استولى على المبلغ وتهرب من الضحية الذي كان يحاصره بالاتصالات الهاتفية والذهاب له في منزله، فما كان من المتهم إلا أن راودته فكرة التخلص من صديقه «صاحب البندقية الآلية» فاستدرجه إلى منطقة زراعية في الفرافرة بزعم أنه سيسلم له السلاح الناري وهناك غافله وأمسك بحجر وهشم رأس صاحبه قبل أن يفر هاربًا.

20 ألف جنيه خديعة شراء بندقية آلية

20 ألف جنيه حصل عليها المتهم بقتل صاحبه في الوادي الجديد من الأخير، بحسب تحقيقات النيابة العامة التي نسبت له تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار وقررت حبسه على ذمة التحقيقات بعد أن اعترف بتفاصيل الجريمة مدعيًا أنه بيت النية على قتل «صاحب البندقية الآلية» للتهرب من سداد مبلغ مالي استولى عليه منه بعد أن خدعه بقدرته على شراء سلاح ناري له في غضون أيام.

تجديد حبس المتهم بقتل صديقه في الوادي الجديد

واقتادت أجهزة الأمن المتهم بقتل صديقه في الوادي الجديد، مساء أمس، إلى النيابة العامة لجلسة تحقيق جديدة، وقرّرت النيابة تجديد حبس المتهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بعد أن أقامت النيابة أدلة الاتهام ضده، وواجهته بالتقارير الفنية وتحريات المباحث وأقرها.

عقوبة القتل العمد

وعن العقوبة المتوقعة على المتهم بقتل صديقه في الوادي الجديد قال الخبير القانوني سمير عبد العظيم المحامي بالنقض أن عقوبة المتهم بقتل صديقه في الوادي الجديد تصل إلى الإعدام : «نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنَّه «يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».