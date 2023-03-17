أسعار الفاكهة في أسوق الجملة والتجزئة اليوم.. البرتقال السكري بـ6 جنيهات

ثبات ملحوظ سجلته أسعار الفاكهة اليوم وفق جوله أجرتها «الوطن» في سوق حدائق القبة، لمعرفة قيمة الأسعار في الأسواق، وذلك لتوافر المعروض من كافة الأصناف التي يفضلها الناس من خاصة الشتوية.

وفي السطور التالية، نعرض أسعار الفاكهة في أسواق التجزئة اليوم وسوق العبور، وجاءت الأسعار كالتالي:

أسعار الفاكهة في أسواق التجزئة اليوم

سجل سعر الكنتالوب نحو 26.95 جنيه، وسعر الموز البلدي نحو 12.30 جنيه، تفاح أصفر مستورد 79.95 جنيه، تفاح أخضر مستورد بسعر 64.95 جنيه، برتقال عصير 5.95 جنيه، تفاح أحمر بسعر 33.95 جنيه.

كما سجل سعر كيوي 34.95 جنيه، سعر جوافة 28.95 جنيه، سعر أناناس ذهبي 79.95 جنيه، وسعر برتقال بسرة 8.95 جنيه.

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم

ونستعرض أسعار الفاكهة اليوم الجمعة الموافق 17 مارس في سوق العبور وفقا لما نشره موقع السوق الإلكتروني وهي كالتالي:

وفي سوق العبور تراوح سعر البرتقال السكري بين 4 و6 جنيهات، برتقال أبو سُرة يتراوح بين 4 و7 جنيهات، يتراوح سعر الكنتالوب بين 8 و16 جنيهًا، بلح سيوي بين 25 و30 جنيها، بلح ثلاجة بين 4 و10 جنيهات، الرمان بين 8 و18 جنيهًا.

وسجل الخوخ المستورد يتراوح بين 15 و20 جنيهًا، كمثرى مستوردة يتراوح سعرها بين 30 و60 جنيهًا، الأناناس سعره 50 جنيهًا، الليمون بلدي بين 5 و12 جنيهًا، وبرقوق مستورد يصل سعره إلى 30 جنيهًا، وسعر البرتقال البلدي بين 3 و5 جنيهات.

وسجل سعر نارنج ما بين 2 و4 جنيهات، عنب مستورد أسود تراوح سعره بين 30 و40 جنيهًا، وعرض سوق العبور التفاح الأمريكي بسعر بين 18 و30 جنيهًا، تفاح جولدن يتراوح سعره بين 18 و30 جنيهًا، تفاح سوري لبناني يتراوح سعره بين 25 و30 جنيهًا، الكاكا تراوح سعرها بين 10 و20 جنيهًا.

ووصل سعر يوسفي يتراوح سعره بين 5 و11 جنيهًا، الجريب فروت بين 7 و15 جنيهًا، عنب مستورد أصفر يتراوح بين 25 و35 جنيهًا، الجوافة سجلت بين 6 و12 جنيهًا، ومانجو مستورد سوداني يترواح سعره بين 30 و60 جنيهًا.