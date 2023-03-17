فوز مشروع «الهندسة الإلكترونية» بجامعة المنوفية بجائزة الابتكار من اتحاد الصناعات

وجه الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، التهنئة لفريق كلية الهندسة الإلكترونية لفوز مشروعه المزرعة الذكية (Smart Farm)، بجائزة الابتكار في الاستدامة، المقدمة من اتحاد الصناعات المصرية و(ICE Alex)، والمدعومة ماليا من الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون عبر الحدود في البحر الأبيض المتوسط، معربا عن سعادته بهذا الإنجاز الجديد لكلية الهندسة الإلكترونية بمنوف، تحت إشراف الدكتور أيمن عميرة، عميد الكلية، والتي تعد من الكليات المتميزة في تخصصاتها على مستوى الجامعات المصرية، والتى تتطلع أن تكون رائدة في مجال الهندسة الإلكترونية محليا ودوليا في تقديم الخدمات التعليمية والبحثية والمجتمعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تخصصاتها الفريدة فى مجالات الإلكترونيات والاتصالات الكهربية والصناعية والتحكم وعلوم الحاسبات والهندسة الطبية.

ويضم فريق مشروع Smart Farm من جامعة المنوفية، الدكتور عبدالله نبيل محمد مصطفى والدكتور عز الدين بدوي حمدان، مدرسان بقسم هندسة وعلوم الحاسبات، والدكتور أمجد السيد عبدالمجيد، مدرس بقسم هندسة الإلكترونيات الصناعية والتحكم بالكلية.

ويهدف المشروع إلى جمع البيانات عن التربة والمزروع وتحليلها بوسائل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتوفير كمية المياه والمخصبات الزراعية المستخدمة في عملية الزراعة وتقليل كمية المبيدات الحشرية المستخدمة للحصول على منتج ذو جودة عالية والحفاظ على صحة التربة.

تفاصيل المشروع الفائز في المسابقة

يذكر أن المشروع له العديد من الخصائص والمميزات والتي تستهدف، بالإضافة إلى ترشيد استخدام المياه والمخصبات في عملية الزراعة، استبدال الطاقة الكهربية بالطاقة الشمسية لإدارة المزارع، وتقليل تكلفة الزراعة في الفدان لمختلف أنواع التربة (طينية - صحراوية)، وتمكين المرأة من خلال توفير فرص عمل للمهندسات الزراعيات باستخدام منصة البيانات التي يتيحها النظام الخاص بالمزرعة لهم، بما يساهم في تسهيل عملهم وتقليل الحاجة لزيارة الأراضي الزراعية، كما له آثار بيئية هامة وهى تقليل استخدام المبيدات الحشرية وبالتالي الحفاظ على صحة التربة لفترات أطول بدون الحاجة لمخصبات زراعية.

جوائز سابقة للمشروع

وحقق المشروع العديد من النجاحات السابقة، حيث فاز بالمركز الأول في مسابقة ماراثون ابتكار المنظمة من Creative Hubs، تحت رعاية مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمركز الثاني لأفضل مشروع مشارك في مسابقة I3OT، والمدعومة من الهيئة الألمانية للتبادل العلمي DAAD والمنفذة بواسطة جامعة Offenburg الألمانية والجامعة الأمريكية بالقاهرة، والمركز الأول على مستوى محافظة المنوفية في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وذلك عن فئة المشروعات الناشئة.