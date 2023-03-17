مستشفى العجمي بالإسكندرية: نجاح 5 جراحات عظام ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

أعلن مستشفى العجمي التخصصي بالإسكندرية اليوم الجمعة، عن نجاح قسم جراحة العظام في إجراء 5 عمليات عظام صعبة خلال الأسبوع الماضي، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على حالات الانتظار.

عمليات عظام في مستشفى العجمي التخصصي

وبحسب بيان مستشفى العجمي التخصصي اليوم الجمعة، فإنه تحت قيادة الدكتور محمد عبد القادر، رئيس قسم جراحة العظام، تم إجراء عملية جراحية تغيير مفصل ركبة بأحدث الأجهزة المتطورة داخل غرف العمليات، بالإضافة إلى عمليات «رباط صليبي، تركيب خطاف، مناظير المفاصل والمناظير الصناعية، تثبيت كسور الحوض».

الفريق الطبي المشارك في عمليات جراحة العظام

وأوضح المستشفى التي تقع غرب الإسكندرية، أن الطاقم الطبي يضم الدكتور محمد حسين، أخصائي جراحة العظام، الدكتور بهاء محمد، مدير العمليات، الدكتور وليد عيسى، استشاري التخدير، الدكتورة أسماء حسن، أخصائي التخدير، وتمريض العمليات.

القضاء على حالات قوائم الانتظار

وأكد المستشفى على السعي دوما للمقدمة بتقديم أفضل خدمتنا الطبية العاجلة لمرضانا في كافة الأمور الطبية والعمل على نجاح مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على حالات قوائم الانتظار.