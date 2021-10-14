الإسكندرية تواجه الموجة الرابعة لكورونا بتحويل مستشفى العجمي لـ«عزل»

أعلنت إدارة مستشفى العجمي العام في الإسكندرية، اليوم، توقف استقبال أي مرضى من العلاجات الأخرى والعيادات الخارجية، وذلك بعد تحويل المستشفى إلى مستشفى عزل لمصابي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ضمن خطة وزارة الصحة للاستعداد لمواجهة ذورة الموجة الرابعة للوباء.

مستشفى العجمي العام تتحول لعزل مصابي كورونا

وقال مصدر طبي داخل مستشفي العجمي، إنه تم تحويل جميع أقسام المستشفى وغرف العناية إلى مستشفي عزل لمصابي كورونا، كما كانت في الموجات الأولى والثانية والثالثة، وذلك استعداداً لذروة الموجة الرابعة، خاصة مع بدء ارتفاع مصابي كورونا في مدينة الإسكندرية عما كانت عليه.

كان الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة في الإسكندرية، أكد مسبقاً قبل بداية الموجة الرابعة، أن مستشفي العجمي العام، ومستشفى الجمهورية، أصبحا متاحين لخدمة المرضى في جميع التخصصات، مشيرا وقتها إلى تسجيل 4 مستشفيات عزل صفر إصابات كورونا، إلا أن مع بداية الموجة الرابعة عادت «العجمى» كأول مستشفى من مستشفيات العزل لاستقبال مصابي كورونا.

الصحة تحذر من أعراض الموجة الرابعة

وأوضحت اللجنة العلمية لوزارة الصحة، أن أعراض الموجة الرابعة لفيروس كورونا تختلف عن الموجات الثلاث السابقة، إذ تتسم أعراض الموجه الرابعة لكورونا بطول فترة الإصابة بدرجة الحرارة، إضافة إلى مصاحبة الكحة ببلغم شديد، والإصابة بالصداع الشديد، والتعب في الجهاز التنفسي العلوي، وأيضا ألم شديدة في الجهاز الهضمي، وهي اعراض شكى منها عدد كبير من مصابي فيروس كورونا.