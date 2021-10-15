أخبار الإسكندرية.. استعدادات للشتاء وعودة مستشفى العجمي للعزل الكامل

شهدت محافظة الإسكندرية، أحداثا عديدة على مدار الساعات الماضية، أبرزها استعدادات المحافظة لموسم الشتاء من خلال إدخال 27 شنيشة جديدة إلى الخدمة في حي العجمي غرب الإسكندرية، فيما عاد مستشفى العجمي إلى العزل الكامل مجددا مع بداية الاستعداد للموجة الرابعة من كورونا، كما تم ضبط 6700 حلاوة المولد النبوي بدون بيانات في الأسواق والمصانع، بينما كانت الحادثة الأبرز المتمثلة في عدم أمانة سائق تاكسي استولى على محفظة شاب بعد أن تركها سهوا في السيارة.

إدخال 27 شنيشة إلى الخدمة غرب الإسكندرية

رفعت الإسكندرية استعدادها لاستقبال موسم الشتاء، وبالتحديد في نطاق غرب الذي يشهد كل عام أزمة كبرى مع تراكم المياه في الشوارع التابعة لحي العجمي، ما ترتب عليه العمل على إدخال 27 شنيشة إلى الخدمة لتسهيل عملية التصريف مع تطهير ورفع كفاءة شبكات بالإضافة إلى عمليات تطهير ورفع كفاءة شبكات الطرق.

عودة مستشفى العجمي إلى العزل الكامل

أعلنت إدارة مستشفى العجمي العام في الإسكندرية، الخميس، توقف استقبال أي مرضى من العلاجات الأخرى والعيادات الخارجية، وذلك بعد تحويل المستشفى إلى مستشفى عزل لمصابي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ضمن خطة وزارة الصحة للاستعداد لمواجهة ذورة الموجة الرابعة للوباء.

ضبط 6700 حلاوة المولد النبوي بدون بيانات في الإسكندرية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية برئاسة المحاسب محمد سعد الله وكيل الوزارة، من ضبط 6700 قطعة حلوى المولد بدون بيانات و تواريخ صلاحية، وذلك خلال حملات مكبرة استعدادا لاستقبال الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف، في ظل انتشار حلوى المولد و حرصا على صحة المواطنين من عرض حلويات منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر.

سائق تاكسي يستولي على محفظة شاب

استولى سائق تاكسي في الإسكندرية على محفظة شخص أثناء شراءه بعض الحلويات من «كشك»، بعدما نسى الأخير المحفظة على طاولة المحل، بعد أن أخرج ثمن المشتريات منها، قبل أن يستولى سائق التاكسي عليها مستغلا سهو صاحبها بدلا من تنبيهه وإعطائه إياها.