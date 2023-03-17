«إكسترا نيوز» تستعرض تفاصيل مبادرة التحالف الوطني «كتف في كتف»

استعرض الإعلامي كريم حاتم عبر فضائية «إكسترا نيوز»، تفاصيل إحدى مبادرات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي «كتف في كتف».

أكبر وأضخم مبادرة حماية اجتماعية

وقال «حاتم»، إن مبادرة «كتف في كتف» تعد أكبر وأضخم مبادرة حماية اجتماعية في تاريخ العمل الأهلي التنموي المصري، إذ تهدف إلى تعزيز برنامج الحماية الاجتماعية وتخفيف العبء عن الفئات الأولى بالرعاية للحد من الأثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية.

وأضاف، أن مبادرة «كتف في كتف» إحدى مبادرات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي انطلق في مارس 2022 بمشاركة وعضوية العديد من مؤسسات العمل الأهلي التنموي في مصر، وتستهدف المبادرة تعبئة وتوزيع أكثر 4 ملايين صندوق من المواد الغذائية في كل ربوع الجمهورية خلال الشهر الجاري على الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجًا للتخفيف من أثار الأزمات الاقتصادية المتلاحقة عالميا.

«كتف في كتف» الأكثر انتشارا في مصر

وتابع بأن مبادرة «كتف في كتف» تعد الأكبر من نوعها لما يميزها من انتشار على مستوى كل المحافظات وصولا إلى المحافظات الحدودية بالإضافة لاختلاف مكوناتها، وتم ذلك من خلال قاعدة البيانات الموحدة لدى التحالف والتي تتضمن وصول الدعم لمستحقيه بالفعل ومنع ازدواجية المنفعة.

وأشار إلى أن مسمى «كتف في كتف» جاء من خلال الشعور بالمسئولية من كل المؤسسات وتكاتفها بجانب بعضها البعض، إذ إن المبادرة نتاج توحيد الجهود والتنسيق والتعاون المباشر والشراكة الحقيقية بين المجتمع المدني متمثلا في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والمؤسسات الحكومية وقطاعات المسئولية المجتمعية بالقطاع الخاص.