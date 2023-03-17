«التحالف الوطني» ينظم احتفالية مبادرة «كتف في كتف» بإستاد القاهرة اليوم

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «يحدث اليوم.. مبادرة كتف في كتف التحالف الوطني ينظم احتفالية كبرى بإستاد القاهرة».

وجاء في التقرير: «تشهد محافظات الجمهورية عددا من الأخبار المهمة اليوم الجمعة، 17 مارس 2023، حيث يأتي على رأسها تنظيم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي احتفالية جماهيرية كبرى يشارك فيها أكثر من 60 ألف متطوع ضمن مبادرة كتف في كتف».

وتأتي هذه الاحتفالية احتفالا بجهود آلاف المتطوعين الذين شاركوا خلال الأيام الأخيرة في تعبئة أكثر من 4 ملايين كرتونة مواد غذائية لتوزيعها في جميع محافظات الجمهورية قبل بداية شهر رمضان.

في سياق آخر، من المقرر أن يكون موضوع خطبة الجمعة اليومَ هو التكافل المجتمعي واجب الوقت، وهو الموضوع الذي حددته وزارة الأوقاف وشددت على الأئمة ضرورة الالتزام به نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد زمن الخطبة عن 10 دقائق.

وسيكون عشاق كرة القدم الأفريقية على موعد مع 3 مباريات قوية في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، حيث يلعب الترجي التونسي مع المريخ السوداني في الثالثة عصرا، ويحل الأهلي ضيفا على القطن الكاميروني في السادسة مساء، وسيلعب شباب بلوزداد الجزائري في التاسعة مساءً مع نادي الزمالك.