«التحالف الوطني»: نستهدف وصول المساعدات لأبعد مكان في مصر

أكد محمد جمال مسئول قطاع الصعيد بمؤسسة صناع الحياة، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، أن التحالف يركز على وصول مساعداته لأبعد الأماكن بمصر، مشيرًا إلى أنهم يعملون في المحافظات والأماكن الحدودية ومحافظات الدلتا وكل أنحاء الجمهورية.

عمل دراسات لكل القرى لمعرفة وضع الأسر

وأوضح «جمال» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شافكي المنيري في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن لديهم منهجية عمل حيث يقوموا بعمل دراسات لكل القرى التي يعملوا بها لدراسة وضع الأسر واحتياجاتها لمعرفة وضع الأسر التي يعملوا عليها.

وأشار مسئول قطاع الصعيد بمؤسسة صناع الحياة أن هناك سيارات تتحرك لمرسى مطروح وشمال وجنوب سيناء وحلايب وشلاتين لافتًا أنهم يبذلوا مجهودات كبيرة من أجل توزيع 4 مليون كرتونة مواد غذائية.

وتنطلق اليوم مبادرة «كتف في كتف» باحتفالية ضخمة باستاد القاهرة بمشاركة عشرات الآلاف من المتطوعين وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي سيعلن إطلاق المبادرة لتوزيع مواد غذائية يستفيد منها قرابة 20 مليون مواطن مصري من الأسر الأولى بالرعاية.