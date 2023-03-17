«إكسترا نيوز» تستعرض أبرز فعاليات مبادرة «كتف في كتف» باستاد القاهرة

قدمت قناة «إكسترا نيوز»، عرضا يتضمن أبرز فعاليات احتفالية مبادرة كتف في كتف، إذ تنطلق الاحتفالية الجمعة بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويشارك في الاحتفالية 50 ألف متطوع في استاد القاهرة، كما أن كتف في كتف تعتبر أضخم مبادرة حماية اجتماعية بتاريخ العمل الأهلي التنموي، كما أنها تعد احدى مبادرات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

أهداف مبادرة «كتف في كتف»

وأوضح التقرير، أن الفاعلية تستهدف وتعبئة وتوزيع أكثر من 4 ملايين صندوق مواد غذائية، فضلا عن أنها تهدف للتخفيف من حدة تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على مصر، كما أن المبادرة نتاج توحيد جهود التحالف والحكومة والقطاع الخاص، و تستهدف تقديم خدمات حقيقية ومساعدات لمستحقيها، كما تعمل المبادرة وفقا لقاعدة بيانات دقيقة للمستفيدين.

وأشار التقرير، إلى أن الفعالية تستهدف تفعيل حزمة الحماية يتكلف نحو 150 مليار جنيه، إذ تنطلق احتفالية مبادرة «كتف في كتف» والتي تعد أكبر حدث، وأضخم مبادرة حماية اجتماعية في تاريخ العمل الأهلي التنموي المصري باستاد القاهرة اليوم الجمعة 17 مارس 2023 برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة نحو 50 ألف متطوع، وهى مبادرة تستهدف تعبئة وتوزيع أكثر من 4 ملايين صندوق من المواد الغذائية بكافة ربوع الجمهورية خلال الشهر الجاري.

المبادرة تستهدف الفئات الأولى بالرعاية

التوزيع سيكون على الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا للتخفيف من آثار الأزمات الاقتصادية المتلاحقة عالميًا، والتي خلفت موجات من التضخم وارتفاع الأسعار، وكشفت دراسة صادرة عن المركز المصري للفكر والدراسات فلسفة توقيت إعلان مبادرة «كتف في كتف»، واستدامة إنجازات مبادرات الحماية الاجتماعية ودورها في تخفيف الأعباء عن محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية.